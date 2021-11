Zehn Verstöße hat die Polizei am Freitagmorgen bei Verkehrskontrollen am Pamina-Schulzentrum festgestellt. Der Großteil der Verstöße stellten mangelnde oder nicht vorhandene Beleuchtungen an Fahrrädern dar. Des Weiteren ergaben sich laut Polizei zwei Verstöße wegen mangelnder Kindersicherung im Fahrzeug und einmal, weil der Verbandskasten fehlte.