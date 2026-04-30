Beamte der Polizei Landau haben an der Grundschule in Offenbach den Schulweg kontrolliert. Nach Angaben der Polizei fand der Einsatz am Mittwoch, 29. April, von 7.15 bis 8.20 Uhr statt. Die Kräfte überwachten den Bereich rund um die Schule und achteten auf die Sicherheit der Kinder sowie auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Beanstandungen gab es nicht. Die Polizei lobte das vorbildliche Verhalten der Eltern und Verkehrsteilnehmer