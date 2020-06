Die Rad-Vorrangrouten auf den Schulwegen sollen erweitert werden. Darüber informierte Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) am Dienstag im Mobilitätsausschuss.

Die bisher geplante „Bildungsroute“, ein Netz von Rad-Vorrang-Straßen umfasste lediglich die Schulen in der Innenstadt. In der neuen Planung hingegen sollen auch die Thomas-Nast-Grundschule, die Berufsbildende Schule sowie die Uni-Außenstelle in der August-Croissant-Straße eingebunden werden. Zudem soll auch das Schulzentrum Ost – also die Integrierte Gesamtschule und das Eduard-Spranger-Gymnasium – über eine neue Brücke eingebunden werden.