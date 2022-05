In Dammheim soll der Weg zum Kindergarten sicherer werden. Doch der Wunsch, die Schulstraße als Spielstraße auszuweisen, wird nicht in Erfüllung gehen.

Von außen betrachtet ist der Ortskern von Dammheim ein schönes altes Dorf mit Kuschelcharakter. Enge Bebauung, schmale Straßen und fehlende Gehwege indes bieten Eltern und Kindern auf dem Weg zum Kindergarten nicht wenige Gefahrensituationen. Weil von Dammheim aus wichtige Fernstraßen gut erreichbar sind, siedeln sich junge Familien gerne hier in den Neubaugebieten an.

Die meisten nehmen allmorgendlich den Weg über die Dorfstraße und die Schulstraße zum Kindergarten neben der evangelischen Kirche. In der Dorfstraße parken alle Anwohner auf derselben Seite, „aus Gewohnheit, ohne dass es dafür eine Regel gibt“, wie Ortsvorsteher Florian Maier bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats berichtete, was die Durchfahrt behindert, wenn zwei Autos sich begegnen.

Fahrer ausbremsen

In der Schulstraße gibt es keinen Gehweg und nun darf ein Investor mit offizieller Genehmigung ein altes Weingut abreißen und das neue Mehrparteienhaus bis zur Straßenkante vorziehen, was die Sicherheit durch fehlende Übersicht für Eltern mit Kleinkindern und/oder Kinderwagen noch weiter einschränken wird. Weil seine eigene Ehefrau mit Tochter und Baby im Kinderwagen im Februar hier von einem Autofahrer beinahe erfasst worden seien, hatte Beiratsmitglied Alexander Orth (SPD) bereits in der vergangenen Sitzung angeregt, die Schulstraße als Spielstraße auszuweisen, um schnelle Autofahrer auszubremsen.

Diese Idee verwarf der Leiter der Landauer Straßenbauabteilung, Ralf Bernhard, mit der Begründung, dass diese Straße nicht den Charakter einer Spielstraße aufweise. Stattdessen empfahl er das Anbringen eines auffällig gelben Verkehrsschildes mit dem Hinweis auf spielende Kinder und weißen, auf die Fahrbahn gemalten Piktogrammen.

Streifen aufkleben

Dies war den Beiräten nicht genug. Nach eingehender Diskussion bot Bernhard Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung in der Nähe der Straßeneinfahrten an. Zur Entschärfung der Situation in der Dorfstraße forderten die Ortsbeiräte verpflichtende versetzte Parkmöglichkeiten. Nicht zuletzt, um direkte Anwohner dazu zu bewegen, ihre Fahrzeuge im eigenen Hof abzustellen statt vor dem Tor auf der Straße. Davor warnte Bernhard mit dem Hinweis darauf, dass dann ungefähr die Hälfte der jetzigen Parkmöglichkeiten wegfallen würde.

Um ständige Diskussionen und – wie in anderen Stadtgebieten bereits erlebt – Klagen von Anwohnern vor Gericht möglichst zu vermeiden, empfahl Bernhard, in einem ersten Schritt die gewünschten Parkplätze mit Klebestreifen auf der Straße zu markieren. Sollte dies nicht den gewünschten Effekt erzielen, die Plätze auf der Fahrbahn zu markieren. Sollte auch dies die Parkenden nicht zur Einsicht bewegen, können in einem dritten Schritt Schilder mit dem Hinweis zur Verpflichtung aufgestellt werden. In der Aussprache wollten sich die Beiräte auch damit nicht zufrieden geben. Zur Entschärfung der Diskussion und zur Verdeutlichung der Auswirkungen bat Ortschef Maier schließlich den Straßenbauchef um die Erstellung eines Planes, „der aufzeigt, wie es dann aussehen würde“.

Eschen weichen

Einen Plan, wie sich die Situation in der Alten Bahnhofstraße verändern wird, hatte Bernhard bereits dabei. Weil das ausladende Wurzelwerk die Straße und angrenzende Wohnhäuser beschädigt, müssen die alten Eschen in Richtung Bahnhof gefällt und ausgegraben werden. Im Zuge der Neupflanzung werden dann auch die sich dadurch verändernden Parkmöglichkeiten neu markiert. Im Bereich des kleinen Neubaugebietes in der Alten Bahnhofstraße versprach Bernhard, zur Sicherheit von Fußgängern einen provisorischen Gehweg anzulegen, bis die acht neu entstehenden Häuser gebaut sind.