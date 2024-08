Zum Start des neuen Schuljahres kontrolliert die Polizeiinspektion Landau aktuell verstärkt auf Schulwegen, wie diese mitteilt. So standen Beamte am Donnerstag etwa in Ilbesheim und Offenbach. Dabei erwischten die Polizisten vier Handysünder. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen. Sieben Gurtmuffel wurden gebührenpflichtig verwarnt. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang an: „Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.“