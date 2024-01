Der Landkreis SÜW wird im Bereich Schulen mit Fördermittel bedacht, die er nicht abrufen kann.

Jedenfalls sind die Landesmittel in Höhe von 45.900 Euro, die nun gewährt werden, für die Schulsozialarbeit an Grundschulen gedacht. Und zwar für Stellen, die dort neu geschaffen werden. Nur ist das Fachpersonal an den betreffenden Einrichtungen im Kreis SÜW bereits tätig, die Kosten teilt sich der Kreis mit den Verbandsgemeinden – bislang ohne Förderung. „Wir sind also bereits weiter als andere Kommunen, die mit dieser Förderung nun erste Stellen aufbauen, und können nicht ohne Weiteres an der Förderung partizipieren“, teilt der Kreis auf Anfrage mit.

Davon abgesehen sei die Förderung erst im Dezember zugesagt worden, sodass die neu zu schaffenden Stellen nicht mehr im Haushaltsplan für 2024 hätten berücksichtigt werden können. Eingeplant sind zwar zwei neue Schulsozialarbeiter-Stellen, allerdings für die Gymnasien, die bislang solch ein Fachpersonal nicht haben.

„Zuschüsse müssen höher ausfallen“

Der zuständige erste Kreisbeigeordnete Georg Kern (CDU) hofft auf Fördermittel für bereits bestehende Stellen an Grundschulen. Auch andere Landkreise hätten das Land darauf angesprochen. „Eine positive Entscheidung seitens des Landes hierzu wäre sehr erfreulich, ist bislang aber nicht erkennbar“, sagt Georg Kern.

Der besagte Betrag in Höhe von 45.900 Euro ist in den rund 260.100 Euro enthalten, die insgesamt für die Schulsozialarbeit im Kreis SÜW gedacht sind. Der südpfälzische Landtagsabgeordnete (SPD) Markus Kropfreiter hatte darüber informiert. Auf Anfrage bemängelt die Kreisverwaltung, dass die Zuschüsse für die allgemein- und berufsbildenden Schulen gleichgeblieben seien. „Dass die Personalkosten zwischenzeitlich (erheblich) gestiegen sind, wird dabei nicht berücksichtigt.“