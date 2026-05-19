In SÜW und Landau wird wieder in die Pedale getreten: Noch bis zum 24. Mai laufen mehrere Kampagnen, die Menschen motivieren sollen, häufiger aufs Fahrrad umzusteigen.

Schulradeln, Stadtradeln und erstmals auch die Kita-Aktion „Auf Schritt und Tritt – mein Weg zur Kita“ sollen Familien, Jugendliche und Kinder zum Radeln bringen. Neu ist in diesem Jahr vor allem das Kita-Radeln. Sowohl im Landkreis als auch in Landau sollen bereits die Jüngsten spielerisch an Bewegung und umweltfreundliche Mobilität herangeführt werden.

In Landau beteiligen sich nach Angaben der Stadt 13 Kindertagesstätten an der Aktion. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv, das Thema kommt also schon bei den Jüngsten sehr gut an“, sagt Lena Wind von der Stadtverwaltung Landau. Im Mittelpunkt der Kita-Aktion steht dabei weniger das Sammeln von Kilometern als vielmehr die bewusste Entscheidung gegen das sogenannte Elterntaxi.

Bei den Grundschulen werden nicht die Kilometer gezählt. Stattdessen wird abgefragt, welche Kinder am Vortag Fahrrad gefahren sind. „Ob zur Schule, am Nachmittag, abends oder in der Freizeit, ist dabei unerheblich. Ebenso spielen die Anzahl der Fahrten sowie die Wegstrecken keine Rolle“, sagt Marina Mandery von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. Parallel dazu beteiligen sich die weiterführenden Schulen erneut am bundesweiten Wettbewerb Schulradeln. In Landau sind neun Schulen dabei, im Landkreis machen in diesem Jahr sieben von zwölf weiterführenden Schulen mit.

Eine davon ist das Pamina-Schulzentrum in Herxheim. Dort ist die Motivation bereits kurz nach dem Start groß. Laut Schulleiter Simon Lietzmann wurden schon mehr als 1100 Kilometer gesammelt. „Die Beteiligung ist immens. Eltern, Lehrkräfte und vor allem Schülerinnen und Schüler sind eifrig dabei, Kilometer zu sammeln“, sagt Lietzmann. Er glaubt, dass Wettbewerbe wie Schulradeln langfristig dazu beitragen können, häufiger das Fahrrad statt des Autos zu nutzen und das sogenannte Elterntaxi zumindest teilweise zu ersetzen.

Besonders engagiert zeigt sich am Pamina-Schulzentrum die Klasse G07C. Klassenleiterin Simone Meinhardt hat beobachtet, dass die Schülerinnen und Schüler bereits kurz nach der Anmeldung kräftig am Kilometersammeln waren. „Wir haben uns alle Infos zusammen durchgelesen und alles ausprobiert, bis wir unser Unterteam dann erfolgreich einrichten konnten“, sagt die Klassenlehrerin. Auch der Name des Teams war nach einer fröhlichen Diskussion schnell gefunden: „Victorius Radlerus“.

Elterntaxis sind nach wie vor ein Problem

Auch Schulen, die in diesem Jahr nicht aktiv an der Rad-Aktion teilnehmen können, betonen die Bedeutung. Elke Grimminger, Schulleiterin der Grundschule in Annweiler, erklärt, dass das Fahrradfahren Kinder nicht nur zu mehr Bewegung motiviere, sondern zugleich Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl sowie Ausdauer und Koordination fördere. Bei der diesjährigen Schulsportwoche 2026, die wie das Stadt- und Schulradeln im Mai läuft, werde das Fahrrad deshalb an mehreren Projekttagen ebenfalls eine zentrale Rolle spielen.

Und nicht nur Schulen und Kitas bewerten die Fahrradaktionen positiv. Auch aus Sicht des Polizeipräsidiums Rheinpfalz leisten Schulradeln und Stadtradeln einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. „Kinder sammeln im geschützten Rahmen wertvolle Erfahrung im Straßenverkehr. Je routinierter sie fahren, desto sicherer bewegen sie sich später im Alltag“, so Jan Liebel vom Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Gleichzeitig weist die Polizei darauf hin, dass die Sicherheit auf Schulwegen stark von den örtlichen Bedingungen abhängt, etwa von Radwegen, Verkehrsführung und Verkehrsaufkommen. Besonders problematisch seien häufig die Verkehrssituationen direkt vor Schulen, die oft durch Elterntaxis entstünden. Deshalb appelliert die Polizei an Eltern, Kinder möglichst nicht unmittelbar vor der Schule aussteigen zu lassen. Verkehrserziehung sei ein langfristiger Prozess, bei dem Eltern eine wichtige Vorbildfunktion hätten, so Liebel.