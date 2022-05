Die Stadt Landau lädt für Freitag, 18 Uhr, zum zehnten Landauer Schulkulturfestival in die Festhalle ein. Wie die Verwaltung mitteilt, werden Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums, der Paul-Moor-Schule, der Grundschule Horstring, der Montessori-Schule, des Otto-Hahn-Gymnasiums, der Integrierten Gesamtschule sowie der Konrad-Adenauer-Realschule plus das Programm musikalisch und kreativ gestalten.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs Euro, Kinder und Jugendliche zahlen drei Euro. Tickets sind in den Sekretariaten der beteiligten Schulen sowie beim städtischen Schulamt in der Maximilianstraße 7 während der üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Zudem wird es am Freitag ab 17.30 Uhr eine Abendkasse geben.