Vom 26. Februar bis zum 1. März läuft ein Gemeinschaftsprojekt von den drei Maria-Ward-Schulen in Mainz, Aschaffenburg und Landau. Die Orchester und Chöre der gleichnamigen Schulen werden zusammen die Kantate „Called to be happy“ von Peter Rose und Anne Conlon aufführen. Das Werk wurde 2022 anlässlich der 300-Jahresfeier der Maria-Ward-Schule Mainz komponiert. Die Kantate zieht laut Ankündigung Parallelen zwischen den Lebenserfahrungen von Mary Ward und den jungen Frauen der jetzigen Zeit. Die Schülerinnen werden sich auf eine kleine Tournee begeben, da die Konzerte in allen drei Städten stattfinden werden und sind am 28. Februar, 19.30 Uhr, in der Landauer Stiftskirche. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.