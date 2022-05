Es war kurz vor den Sommerferien im vergangenen Jahr, als ein Mann aus dem Kreisgebiet in eine große Landauer Schule hineinging und sich auf dem Damenklo versteckte. Das seine Absichten keinesfalls auf ein dringenden Bedürfnis zurückzuführen waren, wurde spätestens dann klar, als er dabei erwischt wurde, wie er, in einer verschlossenen Kabine auf dem Klobecken stehend, die Benutzerin in der Nebenkabine beobachtete. Vermutlich, um sich auch noch später an diesem Moment erfreuen zu können, hatte er eine Kamera dabei und Aufnahmen gemacht.

Wo ist der Angeklagte?

Es kam zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Landau, für sein strafrechtlich relevantes Benehmen kassierte er einen Strafbefehl in Höhe von 2000 Euro. Das erschien dem Spanner dann doch zu teuer, und er legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Doch zur erneuten Verhandlung vor dem Amtsgericht erschien er nicht. Sein Anwalt teilte mit, er habe den Mandanten weder am Vortag der Verhandlung noch am frühen Morgen telefonisch erreichen können. Die Vorsitzende Richter räumte dem Angeklagten eine Viertelstunde ein, um den Gerichtssaal vielleicht doch noch zu erreichen.

Die Frist verstrich, niemand kam, und der Verteidiger kündigte daraufhin an, dass der Einspruch gegen Strafbefehl zurückgezogen würde. Das nahm das Gericht gelassen zur Kenntnis, die Verhandlung wurde geschlossen, der Strafbefehl ist damit rechtskräftig. Und alle an dem Verfahren Beteiligte haben völlig sinnlos eine Stunde ihrer Lebenszeit verschwendet.