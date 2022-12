Auch in diesem Jahr nimmt das Max-Slevogt-Gymnasium wieder an der Aktion der Johanniter-Weihnachtstrucker teil. Diese Aktion unterstützt hilfsbedürftige Menschen in Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine, aber seit der Corona-Pandemie auch in Deutschland, mit Hilfspaketen. Die Schulgemeinschaft möchte möglichst viele Päckchen packen, basierend auf der von den Johannitern vorgegebenen Packliste. Infos unter www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker. Die Kartons für die Päckchen können bis Freitag in der ersten und zweiten Pause in der Pausenhalle an dem Infostand der SV abgeholt werden. Vom 12. bis 15. Dezember, 7.30 bis 7.50 Uhr, und während der Mittagspause können die Pakete in der Sammelstelle im Fahrradkeller abgeben werden.