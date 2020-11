Wegen Corona sind in den weiterführenden Schulen keine Tage der offenen Tür und auch keine Infoveranstaltung in der Festhalle möglich, bei denen sich angehende Fünftklässer und Eltern über die Angebote und Unterschiede der Schulen informieren können. Die Stadt Landau hat daher eine Informationsmöglichkeit im Internet geschaffen. Darauf weist Schuldezernent maximilian Ingenthron hin. Unter www.landau.de/schulinfoplattform stellen sich die unterschiedlichen Schularten und Schulen vor, von der Integrierten Gesamtschule über das Gymnasium bis hin zur Realschule plus. Vertreten sind auch die private/kirchliche Maria-Ward-Schule mit Realschul- und Gymnasialzweig sowie die Freie Montessorischule. „Die weiterführenden Schulen haben in den vergangenen Wochen Imagefilme gedreht, in denen die Vielfalt und Qualität unserer Schullandschaft deutlich werden“, so Ingenthron. Gemeinsam mit einer Terminübersicht für die Anmeldetermine und ergänzenden Info-Flyern sind diese Filme ab sofort auf der städtischen Internetseite abrufbar und sollen Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern die Entscheidung für die richtige Bildungseinrichtung erleichtern.