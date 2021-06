Schluss mit Homeschooling, Schluss mit Wechselunterricht: Landesweit wird seit Montag wieder Präsenzunterricht in den Schulen erteilt. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen wieder gemeinsam in ihren kompletten Klassen unterrichtet werden. Das Land hält dies aufgrund des zunehmenden Impfschutzes (unter Erwachsenen), der Testungen und der Hygienekonzepte, insbesondere der Maskenpflicht innerhalb und außerhalb der Gebäude, für verantwortbar und hofft, damit auch Virusvarianten in Schach halten zu können. Feste Sitzordnungen, möglichst 1,50 Meter Abstand und Frontal- statt Gruppenunterricht sollen eine neuerliche Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Schüler und Lehrer freuen sich überwiegend über die vorsichtige Rückkehr zum Alltag. Rektor Manfred Schabowski bezeichnete die Lage an der Konrad-Adenauer-Realschule plus im Fort in Landau aber trotzdem als angespannt, weil es auch gilt, bei aller Freude über mehr Normalität die Regeln zu überwachen. Nach wie vor gilt, dass Schülerinnen und Schüler sich zweimal wöchtlich mit Selbsttests testen müssen.