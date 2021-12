Die Ankündigung von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), dass das Land die Hälfte der Kassenkredite von verschuldeten Gemeinden übernehmen will, sorgt auch in Landau für Freude. Denn es geht um viel Geld.

Wie viele Millionen Euro genau vom Land übernommen werden, ist noch offen – das kann auch die Stadt Landau nur sagen, wenn sie die Parameter kennt, wie es in einer Mitteilung heißt. Landau stehe aktuell mit einer Gesamtverschuldung von rund 75,9 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.571 Euro entspreche, im Landesvergleich vergleichsweise gut da, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU), zugleich Vize-Chef des rheinland-pfälzischen Städtetags. Rund 32,9 Millionen Euro davon seien Liquiditätskredite und vorbehaltlich der Detailregelungen für eine mögliche Altschuldenübernahme relevant. Dem gegenüber stünden rund 43 Millionen Euro an Investitionskrediten. Für den Rest sieht Mainz den Bund in der Pflicht.

Die Corona-Krise habe zu einer dramatischen Veränderung der Einnahmesituation in den Kommunen geführt – dies treffe die hoch verschuldeten rheinland-pfälzischen Städte besonders hart, sagt Hirsch weiter. „Die angekündigte hälftige Übernahme der Altschulden ist vor diesem Hintergrund ein wichtiges Signal. Ich bin sehr froh, dass das Land die regelmäßigen Forderungen von kommunaler Seite aufgenommen hat.“ Denn einen Schuldenschnitt fordern die Kommunen schon lange.

Kommunalfinanzierung muss verfassungskonform werden

Die Kommunen spielen Hirsch zufolge „eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen, denen sich unser Land gegenübersieht. Seien es die Erreichung der Klimaneutralität, die Anpassung an den demografischen Wandel, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung oder Fragen der Pandemiebewältigung.“ Um das bewältigen zu können, bedürfe es solider und auskömmlicher Kommunalfinanzen. Der Verfassungsgerichtshof des Landes hat am 11. November 2020 den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Die SPD-geführte Landesregierung muss dem Urteil zufolge bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungskonforme Neuregelung schaffen.

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete und Fraktionschef der Sozialdemokraten im Stadtrat, Florian Maier, ist vom Schulden-Teilschnitt angetan. „Die Kommunen in Rheinland-Pfalz können so von ihrer drückenden Altschuldenlast befreit werden. Diese Entlastung wird die Zinslasten dauerhaft senken und das Risiko für spätere Zinserhöhungen wird überschaubarer“, teilt Maier mit.