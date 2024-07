Die Ermittlungen zum schweren Unfall in Herxheim, bei dem vor zwei Wochen ein Schulbus mit 50 Kindern an Bord frontal mit zwei Autos zusammengestoßen ist, dauern an. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt Angelika Möhlig, Leitende Oberstaatsanwältin, mit, dass der Fahrer nicht alkoholisiert gewesen sei. Auch hätten sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel oder Medikamente ergeben. „Die Staatsanwaltschaft Landau hat einen Sachverständigen mit der Erstattung eines Gutachtens zur Unfallrekonstruktion und zur Unfallursache beauftragt. Dieses Gutachten liegt bislang noch nicht vor und wird erfahrungsgemäß auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so Möhlig. Derweil kritisieren Eltern, dass die betroffenen Kinder nach dem Unfall überhaupt nicht betreut worden seien. Mehr zum Thema lesen Sie hier