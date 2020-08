Wie kann der Schulbusverkehr entzerrt werden, um in Stoßzeiten die Infektionsgefahr für Schüler zu verringern? Vor dieser Aufgabe stehen aktuell Länder und Kommunen gemeinsam. Doch einfache Lösungen gebe es nicht, macht jetzt Landaus Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) deutlich. Er hat für den heutigen Mittwoch die Leitungen der weiterführenden Schulen in Landau in die Sitzung des Mobilitätsausschusses eingeladen, um gemeinsam über die problematische Schulbus-Situation zu sprechen. „Mittlerweile ist klar, dass wir für einen aus Infektionsschutzgesichtspunkten idealen Schülertransport das Drei- bis Vierfache an Bussen sowie Busfahrern bräuchten“, erläutert Hartmann. „Da aber nicht nur Landau dieses Problem hat, ist eine Vervielfachung der Schulbusse keine Option.“ Die vom Land Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellte Förderung von bis zu 250 zusätzlichen Bussen im Land werde für eine tatsächliche Entlastung der Kommunen nicht ausreichen, ist sich Hartmann mit Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) einig. Alternative Möglichkeiten, um den Schulverkehr zu entzerren, könnten eine A- und B-Klassen-Struktur sowie versetzte Schulanfangszeiten sein, so Hartmann weiter. „Darüber will ich am Mittwoch mit den Ausschussmitgliedern und den Schulleitungen sprechen.“ Die Stadt ist als Schulträgerin für die Schülerbeförderung zuständig. Befördert werden müssen Kinder, die mehr als zwei Kilometer von ihrer Grundschule beziehungsweise über vier Kilometer von ihrer weiterführenden Schule entfernt wohnen. Zu den Stoßzeiten gibt es sogenannte Schülerverstärkerfahrten mit zusätzlichen Bussen. In allen Bussen im Land gilt aktuell die Maskenpflicht. Eine pandemiebedingte Obergrenze, wie voll ein Bus sein darf, gibt es hingegen nicht.