Die langsame Annäherung an die Normalität trotz Corona-Krise geht weiter: Nach den Geschäften am kommenden Montag werden ab dem 27. April auch die Schulen teilweise wieder geöffnet. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) informiert mit einem Rundschreiben an Schulen und Eltern über den Fahrplan.

So sollen zunächst die Prüfungs- und Abschlussklassen mit dem Unterricht starten. Konkret sind dies unter anderem bei G8-Ganztagsschulen die 12. Klassen odern das dritte Ausbildungsjahr