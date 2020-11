Die Landauer Stadtverwaltung will das Stadtbild schöner machen und hat wieder „Schrotträder“ in der City markiert. Noch in diesem Monat sollen sie abgeholt werden.

An der Rädern wurden Anhänger mit der Bitte um Beseitigung befestigt, teilt die Stadtsprecherin Sandra Diehl mit. Es handele sich dabei um knapp zwei Dutzend herrenlose Fahrräder, die offenkundig nicht mehr fahrtüchtig seien und seit Längerem nicht bewegt wurden. Wer das eigene Rad doch noch zurückhaben möchte, wird gebeten, dieses bis zum 14. November einzusammeln.

Seit diesem Jahr würden die Schrotträder mindestens viermal per annum markiert, nicht nur zweimal wie in den Jahren zuvor. „Die herrenlosen, nicht funktionsfähigen Fahrräder verschandeln nicht nur das Stadtbild, sie nehmen auch Radfahrerinnen und Radfahrern mit intakten Rädern die Stellplätze weg“, betont Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne). Er appelliert an Radfahrer, ihre nicht mehr funktionstüchtigen Räder ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht einfach im Stadtgebiet abzustellen.