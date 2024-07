Die Landjugend Wollmesheim lädt für Sonntag, ab 11 Uhr, zur sechsten Ausgabe von Schorle in de Scheier in die Wollmesheimer Hauptstraße 15 ein. Beim Frühschoppenkonzert spielen die beiden Gruppen Geld et Nelt sowie das Napalm Duo und die Wildlecker. Die Musik beginnt ab 12 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro.