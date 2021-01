Erneut wurde ein Sportplatz in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Ziel mutwilliger Zerstörung. In November hatte es den Platz in Barbelroth getroffen. Damals waren vier junge Männer mit einem Opel Corsa über das Grün gerast, nachdem sie ein entsprechendes Video im Internet gesehen hatten. Die Heranwachsenden stellten sich danach der Polizei. Am vergangenen Wochenende wurde der Sportplatz in Steinfeld gleich zweimal widerrechtlich befahren. Zeugen beobachteten zwei Fahrzeuge, die kreisrund auf dem Platz drifteten. Durch die Fahrmanöver wurden die Rasenplätze beschädigt, so wie auch im jüngsten Fall auf dem Sportplatz des FV Kapsweyer. Wie die Polizei berichtet, sind am Dienstag Fahrzeugspuren auf dem schneebedeckten Untergrund entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer die Täter waren, ist noch unbekannt. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang zum Fall Steinfeld aber nicht aus. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.