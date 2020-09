In jüngster Zeit gab es im Landkreis Südliche Weinstraße mehrfach Fälle, bei denen Unbekannte illegal Müll in der Landschaft entsorgt haben. Ein Zeuge hat der Polizeiinspektion Bad Bergzabern am Montag mitgeteilt, dass an der Einmündung von der B48 zur L494 in Richtung Völkersweiler eine größere Menge Sperr- und Hausmüll abgestellt wurde. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion nun unter Telefon 06343 9330 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.