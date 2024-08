Auf der B48 im Wellbachtal hat es einen weiteren Motorradunfall gegeben: Wie die Polizei in Landau berichtet, ist am Dienstag gegen 17.50 Uhr ein Motorradfahrer, der von Johanniskreuz kommend in Richtung Rinnthal unterwegs war, in einer sehr scharfen Linkskurve verunglückt. Er sei von der Fahrbahn abgekommen, an der Leitplanke entlanggeschrammt und schließlich über diese gefallen. Dabei habe er sich am Fuß verletzt und sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Angaben zur Unfallursache macht die Polizei nicht. Sie weist lediglich darauf hin, dass dort nur Tempo 30 erlaubt ist. Die Strecke durchs Wellbachtal ist bei Motorradfahrern beliebt und als Raserstrecke verschrien. Dort gibt es trotz intensiver Bemühungen der Polizei, das wilde Treiben einzudämmen, immer wieder schwere, auch tödliche Unfälle. Zuletzt es am Mittwoch und Donnerstag der letzten Juniwoche zwei Unfälle von Motorradfahrern gegeben. In beiden Fällen hatte die Polizei durch zu hohes Tempo bedingten Kontrollverlust über die Maschine als Unfallursache angegeben.