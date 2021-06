Die Landauer Innenstadt soll auch künftig attraktiv bleiben. Die Stadtverwaltung geht – auch aufgrund einer Expertenanhörung – allerdings davon aus, dass künftig der Handel, der unter Online-Konkurrenz und der Pandemie leidet, eine nicht mehr ganz so große Rolle spielen wird, wie das jetzt noch der Fall ist. Seit rund vier Wochen können die Landauerinnen auf der Online-Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de ihre Ideen und Anregungen einbringen, wie sie sich eine attraktive Innenstadt vorstellen. Nach Angaben der Verwaltung sind bisher rund 80 Ideen, etwa 40 Kommentare und mehr als 330 Stimmen eingegangen. Wegen dieser guten Resonanz wird die Beteiligungsmöglichkeit bis einschließlich Freitag, 2. Juli, verlängert. „Ob Gastronomie und Hotellerie, Einzelhandel und Kultur, Klimaanpassung beziehungsweise Stadtgrün, Verkehr, Tourismus oder Baukultur: Wenn es um die Zukunft unserer Innenstadt geht, gibt es zahlreiche Themen und Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Die Ideen und Anregungen, die bislang eingegangen sind, reichen von Plauder-Bereichen in Parks, einem festen Weinstand in der Innenstadt und öffentlichen Beeten zum Bepflanzen über Trinkwasserbrunnen, einen kleinen innerstädtischen Baumarkt und das Beleben leerer Schaufenster mit Kunst bis hin zu Selfie-Standpunkten und QR-Codes für Infos zu Orten und Sehenswürdigkeiten und einem Tourismus-Pass. Die bisher eingegangenen Ideen seien sehr vielfältig und kreativ, so Hirsch. Auf der Plattform gibt es acht themenbezogene Diskussionsforen und die Möglichkeit, Ideen anderer zu kommentieren oder zu bewerten. Alle Ideen sollen mit den Anstößen der Expertenanhörung in ein Strategiepapier zur weiteren Vorgehensweise einfließen.