Liebe Leute, wie die Zeit rast. Schon mein ehemaliger Sozialkundelehrer berichtete gerne, dass mit zunehmendem Alter die Zeit irgendwie schneller vergeht. Es stimmt. Es ist nun so weit: Seit fünf Jahren bin ich Vater. Fünf. Jahre. Es ist unglaublich. Man mag sich ja kaum zurückerinnern, was für einen Unsinn man so über die Jahre verbrochen hat.

Der Punisher regelt das ....

Ziemlich genau im Kopf ist mir noch die Ankunft der Tochter in der Wohnung. Gerade hatte ich die völlig platte Ehefrau samt neuem Erdenbürger nach drei Tagen im Krankenhaus abgeholt, als die Dame meint: „Hier, nimm das Kind. Mach was du willst. Ich geh ins Bett und will meine Ruhe.“ Oder so ähnlich. Inhaltlich stimmt’s, das wird sie auch bestätigen. Da steht man dann da und fragt sich, was man tun soll. Der erste Gedanke war, dass ich das Kind ja irgendwie fördern müsste. Etwas für seine Entwicklung tun. Bei einer Dreitägigen. Wie albern. Heute weiß ich es besser. Sie im Arm zu halten und dabei gemütlich fernzusehen, war völlig okay – auch wenn ich mich damals dafür geschämt habe. Gut, ob es wirklich die Punisher-Serie auf Netflix hätte sein müssen ... aber auch das scheint die Kleine nicht mitbekommen zu haben.

Furchtbar ist das Mitteilungsbedürfnis frischgebackener Eltern. Das lässt zum Glück im Lauf der Jahre nach. Gefühlt aber habe ich wirklich jedem mitgeteilt, was sie gerade an diesem Tag gemacht hat. Mich würde auch nicht wundern, wenn ich lautstark verkündet habe, dass das Töchterlein gerade in zwei unterschiedlichen Tonlagen gerülpst hat. Zu meiner Verteidigung: In der Zeit war Corona (eine der positiven Seiten der Pandemie: Ich war im Homeoffice und habe ihre ersten Schritte miterlebt!). Und damals gab es eine enorme Nachfrage seitens der Leserschaft nach dem Format „Wir über uns“. Wir waren aufgefordert, so viele dieser Texte wie möglich zu produzieren. Warum das so war? Keine Ahnung. Vielleicht brauchten die Menschen was zum andocken oder ein bisschen heile Weich sehlt.

Ich fand mich witzig ...

Wobei sich natürlich in den vergangenen Jahren bei ihr einiges geändert hat. Wäre komisch, wenn das nicht so gewesen wäre. Ich erinnere mich gut, mal einen Text geschrieben zu haben, der davon handelte, dass meine Tochter bei Metallica gut einschläft. Mittlerweile ist es Usus, dass das verzogene Gör bei der „Papa-Musik“ (auch bekannt als „bääääh!“) lautstark und anhaltend protestiert und mich zwingt, Kinderlieder zu hören.

Und wie es scheint, habe ich in der halben Dekade auch nicht wirklich etwas dazugelernt. Die Kleine hat die Tage bis zu ihrem Geburtstag gezählt. Ganz stolz und voller Vorfreude. Kürzlich meinte ich dann zu ihr: „Weißt du, wie viele Tage es ab dem Tag nach deinem Geburtstag bis zum nächsten sind?“ „Nein“, antwortete sie. „364“, sagte ich und fand mich witzig. In diesem Moment sah ich in ihren Augen, wie etwas zerbrach. Den Tränen nahe rief sie: „Du hast mich nicht nur traurig gemacht, du hast mich sehr traurig gemacht!“ und rannte in ihr Zimmer. Sie ließ mich in diesem Moment mit meinem furchtbar schlechten Gewissen allein. Was bleibt? Man lernt lebenslang dazu. Oder eben auch nicht.