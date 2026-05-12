Dankbar und zufrieden blicken die Eheleute Rudolf und Marga Tischer aus Freimersheim auf 70 gemeinsame Jahre zurück – und darauf, dass sie ihre Gnadenhochzeit erleben dürfen.

Wie damals üblich, fanden die standesamtliche und die kirchliche Trauung am selben Tag statt. Am 12. Mai 1956 wurden Rudolf und Marga Tischer um 10 Uhr vom damaligen Ortsbürgermeister Wilhelm Weigel standesamtlich getraut. Marga Tischer erinnert sich: „Zu diesem Zeitpunkt schüttete es regelrecht und wir mussten mit dem Auto ans nur wenige hundert Meter entfernte Rathaus gefahren werden.“ Doch schon um 12 Uhr schien die Sonne strahlend vom Himmel und die frisch gebackenen Eheleute zogen mit ihren 50 Gästen im Hochzeitszug zur nahegelegenen protestantischen Kirche, wo sie durch Pfarrer Emil Postel getraut wurden. Die Feier fand im Elternhaus von Rudolf Tischer statt, wo sie seither auch leben. Beide waren noch jung: Rudolf 21 und Marga 18 Jahre alt. Damals wurde man erst mit 21 Jahren volljährig, sodass Marga noch die elterliche Erlaubnis benötigte.

Marga Tischer kam mit knapp 13 Jahren nach Freimersheim. Bereits 1951, nach dem Ende der Schulzeit, knüpften die beiden zarte Bande. Schnell war den Teenagern klar: Wir bleiben zusammen. Sie liebten das Tanzen und Kinogänge, waren viel mit den Fahrrädern unterwegs. Sehr gerne erinnern sie sich ans gemeinsame Theaterspiel und unvergessliche Ausflüge mit den Jungbauern.

Hof mit Tieren und Weinbau

Zwei Kinder krönten ihre Liebe: Hildegard, die 1956 geboren wurde, und Gerhard, der 1961 die Familie vervollständigte. Eine Enkelin und drei Enkel sowie fünf Urenkel erweiterten im Laufe der Jahre die Familie.

Viel Arbeit prägte ihr Leben, denn es musste ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung und Weinbau bewirtschaftet werden. Heute sind beide gesundheitlich etwas angeschlagen – aber immer noch fit genug, um sich selbst zu versorgen. Einzig das Autofahren ist nun nicht mehr möglich. Das ist gewöhnungsbedürftig – denn Rudolf konnte bis vor wenigen Monaten noch alle Fahrten mit dem Auto selbst erledigen.

Trotz ihrer vielen Arbeit sangen die Tischers im Chor beim MGV Freimersheim: er im ersten Tenor und sie im Alt. Zu unterschiedlichen Zeiten hatten sie dort auch das Amt als Schriftführer inne; Rudolf war auch einige Jahre stellvertretender Vorsitzender. Marga engagierte sich außerdem zehn Jahre lang als Schriftführerin und Rechnerin bei den Landfrauen. Von 1964 bis 1979 war Rudolf Tischer Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr und gehörte zur gleichen Zeit auch dem Gemeinderat an. Von 1979 bis 1994 lenkte Rudolf Tischer die Geschicke seiner Heimatgemeinde.

Zahlreiche Ehrenämter bekleidet

Auch das religiöse Leben war ihm wichtig: Zwölf Jahre war er Presbyter der protestantischen Kirchengemeinde Freimersheim. Mehr als 36 Jahre unterstützte Rudolf Tischer zudem als phänologischer Beobachter den Deutschen Wetterdienst und streifte von Frühling bis Herbst durch die Gemarkung, um Daten über die Reifung der Pflanzen, Blütezeit und Ernte zu sammeln.

Die zahlreichen Ehrenämter des Ehepaars waren nur möglich, weil sie sich immer gegenseitig unter die Arme griffen. Nicht selten nahm man gemeinsam an den Veranstaltungen teil. Miteinander und füreinander da sein: Diese große Liebe strahlen sie bis heute aus.