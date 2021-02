Bereits 7000 Landauer haben bei der Stadtverwaltung ihre Unterlagen für die Briefwahl zur Landtagswahl am 14. März angefordert. Das sind in etwa so viele wie bei der Landtagswahl 2016 insgesamt. Vor fünf Jahren hatten sich 7462 Wähler dazu entschieden, ihr Kreuzchen per Brief abzugeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der für die Briefwahl wirbt, dankt den Bürgern, die bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Er hofft, dass noch zahlreiche weitere dem Beispiel folgen werden. „Die Briefwahl ist ein wichtiger Schritt für die Pandemiebekämpfung.“

Briefwahlbüro geöffnet

Neben der Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online oder postalisch zu beantragen, hat ab sofort auch das Briefwahlbüro im Alten Kaufhaus geöffnet. Dort können die Wahlunterlagen persönlich beantragt und auch gleich die Stimme abgegeben werden.

Die Öffnungszeiten