Wegen eines Schockanrufs, bei dem sie Goldmünzen erbeuteten, müssen sich zwei Männer aus Polen vor dem Landauer Landgericht verantworten. Ihr Opfer lebt in Edesheim.

Die beiden Angeklagten, die wegen Betrugs vor Gericht stehen, sind 26 und 27 Jahre alt und gehören zu einer von einem unbekannten Ort aus operierenden Bande. Sie sitzen schon seit Dezember vergangenen Jahres in Untersuchungshaft, in Landau müssen sie sich verantworten, weil ihr Opfer in Edesheim wohnt.

Bei der als „Schockanruf“ bekannten Betrugsmasche kontaktieren die Täter per Telefon ältere Menschen, geben sich als Polizeibeamte aus und behaupten, ein naher Verwandter habe einen Autounfall verursacht, bei dem ein Mensch getötet oder ein Kind schwer verletzt worden sei. Nur die Zahlung einer hohen Kautionssumme könne die Einweisung in ein Gefängnis verhindern.

Bestätigt der oder die Angerufene, Bargeld oder Gold in Form von Barren, Münzen oder Schmuck zu Hause zu haben, kündigt der falsche Polizist an, der Mitarbeiter einer Spezialspedition werde umgehend vorbeikommen und das Geld oder die Wertsachen abholen.

Problematische Kindheit in Polen

So soll es auch im vorliegenden Fall gelaufen sein: Laut Anklageschrift erhielt ein Mann aus Edesheim im Dezember just einen solchen Anruf. Er erklärte am Telefon, zwar kein Bargeld, aber Goldmünzen im Haus zu haben. Anschließend packte er die Münzen in eine Schachtel und übergab sie einem kurz darauf erscheinenden „Kurier“.

Wenige Tage nach diesem Vorfall verübten die Angeklagten eine ähnliche Tat in Stuttgart. Bei ihrer Rückreise nach Polen wurden sie in Görlitz von der Polizei verhaftet. Die Beute konnte den Opfern zurückgegeben werden.

Der 26- und der 27-Jährige kennen sich seit ihrer Kindheit und haben laut Gericht eine ganz ähnliche Biografie: Sie stammen beide aus problematischen Familien, haben beide zwar einen der hiesigen Mittleren Reife entsprechenden Schulabschluss erworben, aber keine Ausbildung begonnen. Sie arbeiteten in verschiedenen Jobs, der Jüngere auch für kurze Zeit in Deutschland, beide haben Erfahrungen mit Drogen gemacht. Der Ältere hat in seinem Heimatland bereits zwei Haftstrafen wegen kleinerer Delikte abgesessen.

Bevor es zur Verhandlung des Sachverhalts kam, schlug die Vorsitzende Richterin ein Rechtsgespräch mit allen am Prozess beteiligten Parteien vor. Dabei kann der Rahmen für das Ergebnis der Verhandlung vorab festgelegt werden: Im Falle eines vollumfänglichen Geständnisses kann zudem auch das Strafmaß abgesprochen werden, sodass die Beweisaufnahme kürzer ausfällt, als es für gewöhnlich der Fall wäre.

Angeklagte räumen Vorwürfe ein

Nach gut einstündiger Beratung einigten sich die Beteiligten auf ein Strafmaß von maximal zwei Jahren für den älteren und wegen dessen Vorstrafen auf zweieinhalb für den jüngeren Angeklagten. Danach ließen die beiden durch ihre Verteidiger eine Erklärung verlesen, die den Sachverhalt in vollem Umfang bestätigte.

Demnach bekam der 26-Jährige von einen ihm bis dahin unbekannten Mittelsmann das Angebot, als „Kurier“ in Deutschland zu arbeiten. Er sollte mit einem gemieteten Auto zu einer ihm kurz zuvor genannten Adresse fahren und dort ein Paket abholen. Er habe seinem Freund davon erzählt, und der sei bereit gewesen, mitzufahren. Er habe einmal 1000 Euro als Spesen für Übernachtungen und Benzin erhalten und einmal 400 Euro als Lohn. Mit dem Auftraggeber hätten sie nur telefonisch in Kontakt gestanden, persönlich getroffen hätten sie ihn nie, ließen die Angeklagten über ihre Anwälte erklären.

Eine Polizeibeamtin schilderte vor Gericht, wie es zu der Festnahme und der Sicherstellung der Beute kam. Der Edesheimer, der um seine Münzsammlung gebracht worden war, sagte aus, ein junger Mann habe das Paket in Empfang genommen, man habe kaum ein Wort miteinander gewechselt. Beide Angeklagten entschuldigten sich und versicherten, ihr Verhalten tue ihnen heute sehr leid.