Die Landauer Polizei weitet ihre Warnung vor Schockanrufen auf den Kreis Südliche Weinstraße aus. Bereits am Vortag hatten die Ordnungshüter Menschen in Altdorf und der näheren Umgebung vor der Betrugsmasche gewarnt. „Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich des Landkreises Südliche Weinstraße vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schock-Anrufe/Enkeltrick handeln könnte“, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten weisen darauf hin, dass man am Telefon niemals Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sowie andere sensible Daten geben sollte. Unbekannten sollte man nicht die Tür öffnen und gegebenenfalls eine Vertrauensperson, beispielsweise einen Nachbarn, hinzuziehen. Ebenfalls sollte man Unbekannten keine Geld oder sonstige Wertgegenstände übergeben.

Die Polizei fordert die Bürger auf, Anrufe zu melden. „Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341 2870 oder 06341 2872010.“