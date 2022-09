Eine 67-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist am Freitagmittag Telefonbetrügern zum Opfer gefallen. Wie die Polizei mitteilt, täuschte der Anrufer vor, ein Polizist zu sein und behauptete, dass die Nichte der Angerufenen in einen Unfall verwickelt worden sei. Bei dem Unfall sei ein Kind schwer verletzt worden. Der falsche Beamte verlangte von der Frau, dass sie eine Kaution im niedrigen fünfstelligen Bereich bezahlen sollen – nur so komme die Nichte nicht in Haft. Die Frau ging darauf ein und wurde an einen Übergabeort im Bereich Darmstadt gelotst. Dort übergab sie den Bargeldbetrag an eine Frau. Erst im Nachgang wurde die Seniorin misstrauisch und rief ihren Bruder an. Als dieser die Geschichte des falschen Polizeibeamten nicht bestätigte, informierte sie die Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um einen typischen Schockanruf gehandelt habe. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, rät die Polizei dazu, sofort aufzulegen und die Polizei anzurufen. Nehmen Sie immer auch Kontakt zu Ihren Angehörigen unter den bekannten Nummern auf. Geben Sie am Telefon keine Informationen über ihre privaten oder finanziellen Verhältnisse preis.