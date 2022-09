Eine 79-Jährige hat am Freitag nach einem Schockanruf 80.000 Euro an Betrüger übergeben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau gegen 8.30 Uhr angerufen. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, die Tochter der Frau habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie benötige Geld für die Kaution. Die Seniorin hob daraufhin 80.000 Euro in Bar ab und übergab das Geld an eine junge Frau in einer Seitenstraße am Hauptbahnhof in Neustadt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Aus diesem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass echte Polizisten Bürger niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Sollten Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, melden Sie dies umgehend bei der Polizeidienststelle. Unter der Telefonnummer 0621 9631515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Weiterhin hat die Polizei im Netz unter polizei-beratung.de umfangreiche Informationen zu diesem Thema bereitgestellt.