Betrügern gelang es am Donnerstagmittag, eine 62-jährige Frau aus Ettlingen im Landkreis Karlsruhe zu täuschen und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich zu erbeuten, informiert die Polizei Karlsruhe.

Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge meldete sich telefonisch bei der 62-Jährigen ein vermeintlicher Polizeibeamter. Der Anrufer gab vor, die Enkelin der Seniorin habe einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht und müsse deswegen in Haft. Als Kaution zur Entlassung aus der Haft forderte der Anrufer mehrere Zehntausend Euro. Im guten Glauben, ihre Enkelin aus einer misslichen Lage zu befreien, übergab die Seniorin das Geld an ihrer Haustür an eine bislang unbekannte Frau. Die Kripo Karlsruhe ermittelt.