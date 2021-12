Das Schnelltestzentrum Grünstadt richtet in Burrweiler eine Covid-Teststation ein. Wie Ortsbürgermeister Christian Weber mitteilt, ist die Teststation auf dem Parkplatz vor der Festhalle als Drive-In-Variante geplant, was nicht heißt, dass man nicht auch ohne Auto dort getestet wird. Autofahrer können über die Fahrgasse des Parkplatzes an der Teststation vorbei fahren und sich testen lassen. Los geht am Sonntag. Die Teststation ist täglich von 15 bis 19 Uhr geöffnet.