Die Rheuma-Liga Rheinland-Pfalz schickt ihren Rheuma-Bus über Land. Am Dienstag, 27. August, von 10 - 15.30 Uhr macht er Station in Landau auf dem Stiftsplatz. Mitarbeiter bieten einen Rheuma-Schnelltest an für alle, bei denen ein Verdacht auf eine chronisch-entzündliche rheumatische Erkrankung besteht. Mithilfe des Roboters „Arthur“ werden je elf Ultraschallbilder von Finger- und Handgelenken erstellt. Außerdem stehen Ärzte für Gespräche zur Verfügung. Und es gibt Informationen zu Selbsthilfegruppen, Seminaren und Beratungen, auch zu Morbus Bechterew. Infos auch unter www.rheuma-vor.de und www.arrps.de.