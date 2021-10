In Leinsweiler dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger schon bald auf schnelles Internet mittels Glasfaserverbindungen freuen. Wie Ortsbürgermeister Thomas Stübinger (parteilos) in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, sind die Hausanschlüsse installiert, es fehlt nur noch die Stromzufuhr zum Hauptverteiler, die im November verlegt werden soll. „Dann liegt es an der ausführenden Firma Inexio auf uns zuzukommen, um zu sagen wie es weitergeht“, sagte der Ortschef. Nach den Erwartungen der Gemeinde soll das Netz noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Stübinger betonte die sehr gute Zusammenarbeit mit der mit dem Ausbau beauftragten Firma KLT aus Wittlich. Man habe in ständigem Kontakt zum Bauleiter gestanden.