Mehr Haushalte als ursprünglich vorgesehen können auf schnelles Internet hoffen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser möchte den Kooperationsvertrag mit der Stadt Landau erweitern. Der Stadtrat billigte den Vorstoß einmütig. Ursprünglich hatte das Unternehmen nur in den Landauer Stadtteilen Glasfaser bis ins Haus verlegen wollen, was im Frühjahr 2021 mit der Stadt auch vereinbart worden ist. Nach Angaben der Verwaltung sind Nußdorf und Godramstein bereits versorgt, in Arzheim, Dammheim, Mörlheim, Mörzheim und Wollmesheim dauere der Ausbau noch an. Derzeit fehlten noch die Zuleitungen in das Gebiet der Stadt. In Queichheim waren nicht genügend Interessenten zusammengekommen. Deutsche Glasfaser hat die erforderliche Quote an Zustimmung auf 33 Prozent aller Haushalte in einem Gebiet gesenkt und möchte nun auch die Annweilerstraße, Landau Süd, Süd West, West und Queichheim in einem angepassten Zuschnitt aufnehmen.