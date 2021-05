Die Corona-Impfkampagne hat Fahrt aufgenommen – auch dank der Hausärzte in der Südpfalz. In ihren Behandlungszimmern erhalten im Schnitt zwischen 30 und 40 Personen wöchentlich den Piks gegen das Virus. Viel mehr sei nicht möglich, sagen die Mediziner. Das liege auch an den Impfwilligen.

Nicht nur bei Schwellungen, Bauschmerzen und anderen gesundheitlichen Beschwerden suchen Menschen den Hausarzt auf. In deren Praxen schlagen derzeit auch Patienten auf, welche sich beim Doktor ihres Vertrauens gegen Corona impfen lassen möchten. Die Nachfrage sei groß, sagen Allgemeinmediziner aus der Südpfalz gegenüber der RHEINPFALZ. Unter anderen Claudia Fischer aus Edenkoben führt eine lange Warteliste. Auf dem stünden so viele Namen von Impfwilligen, dass sie – die Zweitimpfungen hinzugerechnet – ausgebucht sei.

Dabei raten Fischer und Berufskollegen ihren Patienten dazu, sich parallel im Impfzentrum um einen Termin zu bemühen. Schließlich sei es in deren Sinne, frühmöglichst an das Vakzin zu kommen, egal wo. Dass es in den Sammeleinrichtungen des Landes wegen der höheren Kapazität eher klappen könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Während dort mehr als 1000 Menschen am Tag gegen Corona geimpft werden können, setzen Hausärzten hierzulande Woche für Woche jeweils zwischen 30 und 40 Mal die Nadel. Nur wenige schaffen 60. Mehr ist laut Fischer kaum möglich. Und das hat nicht nur mit der Menge des Impfstoffs zu tun.

Impfungen wie am Fließband

Fischer zufolge steckt hinter den Corona-Impfungen ein erheblicher Mehraufwand. Sie spielt den Ablauf einmal durch: „Donnerstags wissen wir, welche Mengen an Biontech und Astrazeneca uns in der nächsten Woche zur Verfügung stehen.“ Am Freitag, oftmals auch am Wochenende, würde die Liste abtelefoniert. Die Impfungen finden überwiegend außerhalb der Sprechstunde statt. Das Aufbereiten der Spritzen, der Piks selbst, die Nachbehandlung – alles koste Zeit. Eine Arzthelferin sei allein mit der Dokumentation beschäftigt, sagt Fischer, die in ihrer diabetologischen Schwerpunktpraxis zur hausärztlichen Versorgung beiträgt.

Und als ob der logistische Aufwand nicht hoch genug wäre, müssen die Hausärzte immer die gleichen Diskussionen um den Impfstoff führen, vor allem bei Astrazeneca Überzeugungsarbeit leisten. Allgemeinmediziner Wieland Hassinger aus Bad Bergzabern hat dabei schon viele abschreckende Geschichten gehört. Dass etwa Menschen nach einer Impfung mit dem britisch-schwedischen Impfstoff wegen schwerer Nebenwirkungen ins Krankenhaus kamen. „Die Patienten wollen alle Biontech, sie sprechen dann immer vom guten Impfstoff.“ Dabei gebe es kein schlechtes Vakzin.

Fakt ist: Keiner der 200 Menschen, die er mit seinem Weiterbildungsassistenten in den vergangenen drei Wochen gegen Corona geimpft habe, hätten sich wegen unerwünschter Impfreaktionen bei ihm gemeldet, unabhängig vom Impfstoff. Auch vom Wohlbefinden anderer frisch geimpfter Patienten weiß Hassinger Bescheid. Denn sollte es Betroffenen nach einem Termin im Impfzentrum schlecht gehen, kämen sie zu ihm in die Sprechstunde oder zu einem Berufskollegen.

Gesundheitliches Risiko gegen Urlaubsreise

Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich Astrazeneca für alle Bundesbürger freigegeben hat, soll die Impfkampagne noch weiter Fahrt aufnehmen. In einzelnen Bundesländern wurde die Priorisierung in Arztpraxen deshalb gänzlich aufgehoben. Ärzte sind nicht mehr zwingend an der bekannten Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe gegen Corona gebunden. Sind die Betroffenen jünger als 60 Jahre, können sie entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission beispielsweise Astrazeneca erhalten.

Die Impfwilligen müssten sich den Risiken bewusst sein, den sie auf eigenen Wunsch eingehen. Aber so manche scheint dies nicht zu stören. Der Ilbesheimer Hausarzt Albrecht Diehl erzählt etwa: „Es gibt Patienten, die wollen ihren Urlaub planen und sich daher einfach nur schnell impfen lassen.“ Auch bei Hassinger melden sich vermehrt Menschen, die verreisen wollen und deshalb die Immunisierung „dringend benötigen“. Die Ansprüche seien dabei nicht kleiner. „Es soll dann schon Biontech sein“, sagt der Arzt aus der Kurstadt.

Vorteil für bettlägerige Patienten

Hassinger stören derweil die Reaktionen mancher Patienten, wenn sie noch vertröstet werden müssen. „Jeder drängt darauf, schnell geschützt zu werden.“ Hinzu kommt, dass die Betroffenen die Impfung dann haben möchten, wann sie es sich gerade zeitlich einrichten können. Dabei müssten sie sich nach der Planung der Praxis richten, nicht umgekehrt, merkt Hassinger an. Für die Impfungen müssen schließlich Grüppchen gebildet werden, weil aus Impfdosen zeitaufwendig mehrere Spitzen gewonnen werden, die wiederum innerhalb weniger Stunden verwendet werden müssen. „Den ersten Impftermin nehmen die Patienten noch an, doch für den zweiten haben viele ihre Vorstellungen“, sagt Hassinger.

Geimpft wird nicht nur in den Praxen. Die Ärzte kümmern sich auch um bettlägerige Patienten, für die der Weg ins Impfzentrum unmöglich und zur Praxis zu beschwerlich wäre. Das ist einer der Gründe, weshalb auf Bundesebene nur darauf gewartet wurde, Hausärzte bei der großen Impfung einzubeziehen. Der Ilbesheimer Hausarzt Albrecht Diehl erwähnt einen weiteren wichtigen Punkt: Die Allgemeinmediziner würden dazu beitragen, dass mehr Menschen sich bereiterklären, die Ärmel hochzukrempeln. „Die Erfahrung zeigt, dass Unentschlossene, die dem Impfen anfangs gegenüber skeptisch sind, nach einem Gespräch mit dem Hausarzt sich doch dafür entscheiden“, berichtet Diehl.