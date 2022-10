Die Erneuerung der Schneiderstraße geht schneller als erwartet. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Baufirma bereits am Montag, 24. Oktober, die neue Deckschicht aufbringen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dann könnte bereits direkt nach den Herbstferien der Schulbusverkehr wieder die Schulen anfahren. Dafür ist es notwendig, bereits am Freitag, 21. Oktober, den Haftkleber auf die Fahrbahn aufzusprühen, der dann über Nacht abbinden muss. Daher wird die Schneiderstraße ab Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, voll gesperrt, auch für Anlieger. Für das Auftragen der Asphaltdeckschicht ist dann nochmals eine Vollsperrung ab Montag, 7 Uhr, bis Dienstag erforderlich. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge in den umliegenden, anfahrbaren Straßen abzustellen.