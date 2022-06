Raser und Durchgangsverkehr: Die Schneiderstraße und die Brandenburger Straße in Queichheim sind Problemstraßen. Die Stadtverwaltung lädt nun zu einem Ortstermin am Donnerstag, 17 bis 18.30 Uhr, an den Wendeplatz an der Schneiderstraße nördlich der Integrierten Gesamtschule. Dort werde Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) zusammen mit weiteren Vertretern der Verwaltung die Pläne der Stadt vorstellen, wie die beiden Straßen bei der noch in diesem Jahr anstehenden Sanierung auch entlastet werden können. Gleichzeitig soll die Sicherheit erhöht werden. Neben der IGS liegen auch das Eduard-Spranger-Gymnasium und ein Pflegeheim an der Straße.