Die EU-Abgeordnete Christine Schneider aus Edenkoben, Mitglied der CDU und der EVP-Fraktion im Europaparlament, steht nicht als Oberbürgermeister-Kandidatin in Landau zur Verfügung. Das hat Schneider auf Anfrage mitgeteilt. Wie berichtet, wird der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) aller Voraussicht nach Ende 2023 aus seinem Amt ausscheiden, weil er am 14. Dezember zum Präsidenten des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz gewählt werden soll. Schneider erklärte: „Als Kandidatin stehe ich nicht zur Verfügung.“ Sie werde jedoch ihre Partei in den nächsten Monaten unterstützen, damit „wir einen sehr guten Personalvorschlag unterbreiten werden, um die erfolgreiche Arbeit von Thomas Hirsch fortzusetzen“. Sie sei sicher, dass es ene breite Beteiligung der Mitglieder bei der Kandidatenfindung geben werde. Vor Schneider hatte auch schon der CDU-Bundestagsabgeordnete und bisherige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart, erklärt, nicht kandidieren zu wollen.