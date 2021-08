Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung waren Gegenstand eines Besuches der südpfälzischen Europa-Abgeordneten Christine Schneider(CDU) im Landauer Rathaus. Bei Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) informierte sie sich über Landauer Projekte und Planungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Vor genau zwei Jahren hatte die Stadt Landau als erste in Rheinland-Pfalz den Klimanotstand ausgerufen und kürzlich eine landesweit bisher einmalige Solarrichtlinie für Neubaugebiete beschlossen. Außerdem arbeitet sie am Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Schneider führte aus, dass auf europäischer Ebene in großem Umfang Fördermittel bereitstünden, die über die europäischen Mitgliedstaaten in konkrete Maßnahmen vor Ort fließen sollen. Als Abgeordnete seien ihr dabei Informationen über Best-Practice Beispiele wichtig, die auch andernorts beispielgebend sein könnten. „Der Klimawandel ist kein Thema, dass wir als losgelösten Politikbereich betrachten können, sondern eine Aufgabe, die sich in allen Bereichen wiederfindet“, so Schneider. Dies gelte auch für das von ihr besonders bearbeitete Politikfeld der Landwirtschaft.