Der Nebel hat sich gelichtet. Die Meteorologen können das Wetter zu Weihnachten relativ eindeutig vorhersagen. Laut Christian Müller, Klimatologe aus Leidenschaft und Betreiber des Wetterdienstes Klima-Palatina in Maikammer, wird es deutlich kälter. Dienstag und Mittwoch sei es regnerisch und mit 14 bis 15 Grad noch sehr mild, zum Teil auch windig. „Also genau das Gegenteil von klassischem Winterwetter.“ An Heiligabend sickert von Norden her kältere Luft ein, allerdings hält sich die Temperatur am Tag bei gut 10 Grad. „Danach wird’s spannend“, sagt Müller, denn am ersten und zweiten Feiertag werde es bis auf 4 Grad deutlich abkühlen. Ab 300 bis 400 Meter, also in Gipfellagen wie Kalmit und Taubensuhl, soll es am ersten Feiertag Schneeschauer geben, bei null Grad, und in der Nacht leichten Frost. Am zweiten Feiertag fallen kaum noch Niederschläge. Zwischen den Jahren gehe es nass-kalt und ungemütlich weiter. Der Nebel der vergangenen Tage war örtlich sehr unterschiedlich. Mal war er sehr dicht, oft auch sehr tief, aber wenige Meter weiter herrschte wieder klare Sicht. Müller erklärt dieses Nebelschauspiel mit der feucht-milden Luft. Wenn die Luft in die Nähe des Taupunkts kommt, kondensiert der Wasserdampf und wird zu Nebel. Das kann stark schwanken. Unser Bild zeigt eine Aufnahme der Kleinen Kalmit. Paul van Schie hat sie am 18. Dezember auf Neukastel bei Leinsweiler gemacht.