Für großes Chaos hat der Schneefall am Montag nicht gesorgt. Ganz folgenlos blieb der kurze Wintereinbruch aber nicht. So fuhren in Landau und im Kreis SÜW zeitweise die Busse nicht mehr.

Um kurz vor 11 Uhr gab die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) bekannt, dass mehrere Linien witterungsbedingt bis auf Weiteres eingestellt werden müssten. Insgesamt 15 Routen waren davon betroffen. Erst rund dreieinhalb Stunden später meldete die QNV, dass der Verkehr sukzessive wieder aufgenommen werde.

Konsequenzen hatte das unter anderem für Schüler, die durch den Ausfall nicht mit dem Bus nach Hause fahren konnten. Für den Schulleiter der IGS Landau, Ralf Haug, bedeutete das einen organisatorischen Mehraufwand, wie er auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet. Weil derzeit Abitur geschrieben werde und deshalb totale Ruhe im Schulhaus herrsche, habe er keine Lautsprecherdurchsage machen können. Stattdessen habe man in jedes Klassenzimmer gehen müssen, um die Schüler zu informieren, dass sie eine alternative Heimfahrgelegenheit bräuchten. Über den Stopp des Busverkehrs kann Haug nur spöttisch lachen. Nach seinen Informationen hätten Busfahrer der QNV gemeldet, sie kämen die Anhöhe zwischen Frankweiler und Siebeldingen nicht mehr hoch. „Es ist schon verwunderlich, dass bei den paar Schneeflocken der Busverkehr eingestellt wird“, sagt Haug.

Auch im Autoverkehr war die Lage trotz schneebedeckter Straßen ruhig. Die Polizei meldet lediglich einen Unfall. Gegen 11 Uhr rutschte eine 61-Jährige aus Landau in der Godramsteiner Straße von der Fahrbahn, wohl weil sie zu schnell unterwegs war. Sie schlitterte auf eine Verkehrsinsel, wo sie ein Schild und dadurch auch ihr Auto beschädigte. Die Dame blieb unverletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 500 Euro.