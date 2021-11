Der Advent ist nicht mehr lange hin. Wer spitz ist auf Schmuckreisig, sollte sich den Termin des Forstamtes Haardt in Landau notieren. Am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr, wird frisches Schmuckgrün verschiedener Nadelbäume zum Kauf im Westring 6 in Landau angeboten: Kiefer, Edeltanne, Nordmanntanne, Fichte und Strobe aus dem Stadtwald. Dazu gesellt sich auch wieder die Familie Rück mit ihrem Wild-Verkaufsstand. Dort können sich Besucher mit Gegrilltem und winterlichen Getränken stärken, aber auch mit Wild direkt vom Erzeuger eindecken.