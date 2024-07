Keine zwei Wochen durfte das neue Wandbild am Landauer Ostringcenter-Pavillon alt werden, und schon hat jemand es verschmiert. Der Tatzeitpunkt ist derzeit noch unklar, die Polizei hat nach einer Anfrage der RHEINPFALZ Ermittlungen aufgenommen. Das teilt die Behörde mit. Ermittelt werden gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Das Kunstwerk des Landauer Graffiti-Künstlers Till Heim war von der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben worden. Im vergangenen Jahr war entschieden worden, von den Plänen der Wiederherstellung des früheren Rosenplatzes Abstand zu nehmen und stattdessen den Pavillon optisch aufzuwerten.