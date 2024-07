Gleich an zwei herausstechenden Orten in Landau ist in der jüngsten Vergangenheit herumgeschmiert worden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch Unbekannte der Schriftzug „Kein Gott, kein Staat“ auf die Hauptpforte der wichtigsten katholischen Kirche in der Stadt gesprüht.

Das wurde in der Nacht auf die Tür der Marienkirche geschmiert. Foto: fare

Im Lauf der Woche wurde auch die Konzertmuschel im Goethepark von Schmierern ins Visier genommen. Neben dem Symbol für Anarchie und dem kommunistischen Hammer-und-Sichel-Logo finden sich dort auch gegen Nazis gerichtete Botschaften sowie der Slogan „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen“. Die besprühten Seitenteile seien Anfang der Woche gemeldet worden, die Tür müsse dann zu einem späteren Zeitpunkt besprüht worden sein, sagt eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Die an beiden Orten hinterlassenen Slogans und Botschaften deuten auf Urheber aus dem linken Milieu hin.

Konzertmuschel wird schnell gereinigt

An der Marienkirche entstand laut Polizei Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, die Schmierereien an der Konzertmuschel im Goethepark noch am Freitag entfernen zu wollen – schließlich soll die Muschel am Wochenende gleich zweimal benutzt werden. Für Samstag, 18.30 Uhr, ist ein Auftritt der Gruppe Gretchens Pudel angekündigt. Am Sonntag soll es ab 11 Uhr ein Gespräch und Musik unter der Überschrift „120 Jahre Zoo“ geben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.