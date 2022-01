An der Grundschule Steinfeld wurden am Mittwochabend im Außenbereich die Wände mit Farbe besprüht und ein Feuer in einem Mülleimer entfacht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 800 Euro. An den Wänden und einer Mauer der katholischen Kirche sowie an einem Wohnanwesen in der Unteren Hauptstraße gab es weitere Schmierereien, durch die ein Gesamtschaden von 2500 Euro angerichtet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu melden.