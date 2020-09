Anlässlich des Geburtstages von Herzogin Karoline von Nassau-Saarbrücken am 12. August 1704, die von 1744 bis 1774 das Bad Bergzaberner Schloss als Witwensitz bewohnte, und des Tags des offenen Denkmals am 13. September wird die Stadt den Schlossvorplatz zum „Herzogin-Karoline-Platz“ benennen. Dieses Vorhaben war schon lange vom Stadtrat beschlossen worden. Das Begleitprogramm wird unter Corona-Regeln veranstaltet. Um 11 Uhr geht’s mit der Einweihung am Schloss los. Herzogin Karoline wird von Renate Becker dargestellt, die gegen 11.30 Uhr zur Bergkirche führen wird, an deren Bau Karoline maßgeblich beteiligt war. Nach einem kurzen Abstecher zum denkmalgeschützten Renaissancegebäude Engel, dessen Barockanbau sie veranlasste, wird der Rundgang zum Schloss zurückführen. In der historischen Kulisse ist im „Heiner-Geißler-Saal“, Herzog-Wolfgang-Straße 5, der Ausklang. Standesgemäß wird Chocolatier Gerhard Herzog die Gäste mit Köstlichkeiten empfangen.