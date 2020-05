Noch Anfang Mai wollten die Veranstalter die Hoffnung nicht aufgeben. Jetzt ist es entschieden: Die Schlossfestspiele Edesheim können in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Programm wird komplett auf 2021 verlegt, teilt Peter Baltruschat mit. Gekaufte Karten bleiben gültig für: Christian „Chako“ Habekost am 15. Juli, Lars Reichow am 16. Juli, die Joe-Cocker-Hommage am 18. Juli, Bülent Ceylan am 22. und 23. Juli, Das Mannheimer Dschungelbuch und Walking On Broadway am 25. Juli, Jonathan Zelter am 30. Juli und Die Feisten am 1. August. Tickets können aber auch an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.