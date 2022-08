„Zieh den Karren aus dem Dreck“ – unter diesem Mott steht das 24. Südpfälzer Schlepperpulling am Sonntag ab 12 Uhr an der L513 zwischen Walsheim und Knöringen. Veranstaltet wird es vom Verein Schlepperpulling Team Walsheim-Nußdorf. Winzer aus der Umgebung treten mit ihren Schmalspurtraktoren gegeneinander an und versuchen, den mit Gewichten beladenen Bremswagen möglichst weit über den präparierten Acker zu ziehen. Es gibt Wertungen in fünf Klassen. Erstmalig wird es auch eine eigene Klasse für Traktoren mit stufenlosem Antrieb geben. Egal welches Alter, Fabrikat, ob Allrad oder Hinterrad, jeder kann sich beweisen. Breitreifen, veränderte Luftzufuhr und das Anbringen von Zusatzgewichten sind nur einige der Möglichkeiten, seinen „Schlepper“ zu optimieren und die Leistung voll auszuschöpfen.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Infos und Anmeldung per E-Mail an info@schlepperpulling.de.