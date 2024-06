Ein Schlepper ist in einem Weinberg in der Gemarkung „Bei der Landstraße“ in Roschbach aus dem Gleichgewicht gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam ein 75-Jähriger während der Arbeit an den Reben vom befestigten Boden ab und kippte mit seinem Fahrzeug in einen Graben. Der Winzer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, am Schlepper entstand ein kleiner Sachschaden. Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr anrücken.